16:07 11.04.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Украина и Россия наконец-то договорились по важному вопросу: что известно

Украина и Российская Федерация сумели окончательно договориться по поводу обмена пленными. Он должен состоятся до 17 апреля, то есть до конца следующей недели, до Пасхи.

Украина и Россия наконец-то договорились по важному вопросу: что известно

Вице-премьер, министр поВ вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников рассказал, что сторонам удалось согласовать важные нюансы. Также украинская сторона ждет от официальной Москвы точного количества и фамилий людей, которых они готовы включить в обмен.

"Принципиально, яВ считаю, чтоВ мы договорились, прозвучала дата – неВ позднее 17В апреля, чтобы доВ Пасхи, чтоВ эти праздники наши люди могли встретить наВ подконтрольной Украине территории", - цитирует Резникова Ура-Информ со ссылкой на ONLINE.UA.

Министр также отметил, что это не будет обмен в формате "всех на всех". При этом он отметил, что точное количество человек и их фамилии на данный момент неизвестны, так как все меняется каждую секунду.

Ранее отмечалось, что в этот обмен пленными не будут включены крымские татары, однако точного списка пока нет.

Ранее мы отмечали, что Россия не намерена менять вектор политики по отношению к Украине.


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