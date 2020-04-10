Борис Джонсон покинул реанимацию: в каком он состоянию

Джонсон находился в реанимации с вечера понедельника из-за его ухудшения после коронавирусной инфекции. За здоровьем премьер-министра следят врачи из больницы Святого Томаса в Лондоне.

"Премьер-министр был переведен из ICU сегодня вечером", - сказал представитель Джонсона. "У него хорошее настроение", - добавил он.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на BBC.

Однако он не объяснил, сколько времени может занять выздоровление Джонсона или когда он сможет вернуться к своим обязанностям, которые "при необходимости" он делегировал министру иностранных дел Доминику Раабу.

55-летний Джонсон находился в реанимации в больнице Святого Томаса в Лондоне с понедельника вечером. Примерно за 24 часа до этого стало известно, что премьер-министр отправился в эту больницу, как тогда уверяли на рутинные анализы, связанные с тем, что лихорадка и кашель, являющиеся симптомами коронавируса, не проходят.

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