Сандерс снял свою кандидатуру, Байден будет соперником Трампа на выборах в США

Решение Берни Сандерса сняться с президентской гонки означает, что Джо Байден будет кандидатом от демократов в борьбе за Белый дом с Дональдом Трампом.
Берни Сандерс поблагодарил всех своих сторонников. Он заявил, среди прочего что это было реальное общественное движение, а не просто предвыборная кампания.
Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на CNN.
"Сегодня я приостанавливаю кампанию. Но хотя кампания заканчивается, борьба за справедливость продолжается", - написал Сандерс в Twitter.
Сенатор из Вермонта закончил свою кампанию, полагая, что у Байдена было слишком много преимуществ, чтобы надеяться компенсировать преимущество своего противника в гонке за выдвижение.
Коронавирус сильно сорвал американскую избирательную кампанию. Претенденты, претендующие на Белый дом, в том числе те, кто борется за переизбрание Дональда Трампа, не организуют митинги. Несколько штатов изменили праймериз.
Из-за пандемии коронавируса Демократическая партия также перенесла съезд партии, первоначально запланированный на июль. Именно здесь кандидат от партии будет официально выбран на президентских выборах в США в ноябре.
Ранее мы сообщали, что США уже обошли Испанию по количеству смертей от коронавируса, впереди только Италия.