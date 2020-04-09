12:40 09.04.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Сандерс снял свою кандидатуру, Байден будет соперником Трампа на выборах в США

Решение Берни Сандерса сняться с президентской гонки означает, что Джо Байден будет кандидатом от демократов в борьбе за Белый дом с Дональдом Трампом.

Сандерс снял свою кандидатуру, Байден будет соперником Трампа на выборах в США

Берни Сандерс поблагодарил всех своих сторонников. Он заявил, среди прочего что это было реальное общественное движение, а не просто предвыборная кампания.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на CNN.

"Сегодня я приостанавливаю кампанию. Но хотя кампания заканчивается, борьба за справедливость продолжается", - написал Сандерс в Twitter.

Сенатор из Вермонта закончил свою кампанию, полагая, что у Байдена было слишком много преимуществ, чтобы надеяться компенсировать преимущество своего противника в гонке за выдвижение.

Коронавирус сильно сорвал американскую избирательную кампанию. Претенденты, претендующие на Белый дом, в том числе те, кто борется за переизбрание Дональда Трампа, не организуют митинги. Несколько штатов изменили праймериз.

Из-за пандемии коронавируса Демократическая партия также перенесла съезд партии, первоначально запланированный на июль. Именно здесь кандидат от партии будет официально выбран на президентских выборах в США в ноябре.

Ранее мы сообщали, что США уже обошли Испанию по количеству смертей от коронавируса, впереди только Италия.


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