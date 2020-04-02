13:17 02.04.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Брата Ермака допросили в ГБР, держали около 6 часов

Продолжается история с коррупционным скандалом вокруг главы Офиса президента Андрея Ермака. Появились новые подробности по поводу скандала.

Брата Ермака допросили в ГБР, держали около 6 часов

Напомним, что пару дней назад народный депутат Лео Лерос на своей странице в Фейсбук выложил видео, на котором, предположительно, брат Андрея Ермака Денис Ермак, решает вопросы по поводу назначений на государственные должности различных людей.

Государственное бюро расследований провело допрос Дениса Ермака по поводу этих "пленок". Отмечается, что в общей сложности допрос продолжался около шести часов, также были отобраны образцы голоса.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Цензор.

Отметил, что президент Украины Владимир Зеленский уже рассматривает возможность отправить в отставку Андрея Ермака из-за этого скандала. Глава Офиса президента впервые со своего назначения пропустил совещание в кабинете президента. Отмечается, что окончательное решение по поводу дальнейшей судьбы Ермака в команде президента еще не определенно.

Напомним, что к депутату Лео Леросу приходили сотрудники СБУ, чтобы вручить повестки на допросы по этому делу.


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