К депутату, который опубликовал "компромат" на брата Ермака, пришли сотрудники СБУ

Напомним, что пару дней назад Лерос на своей странице в Фейсбу выложил видео, на котором, предположительно, брат Андрея Ермака Денис Ермак, решает вопросы по поводу назначений на государственные должности различных людей. Позже сам глава Офиса президента ответил на все обвинения и заявил, что написал заявления по этому вопросу в ГБР и СБУ.

"Приехало СБУ по адресу моего проживания. Ермак, когда мне ждать ГБР и прокуратуру? И скажи пусть бахилы берут. P.S это не первое апреля, а полный п***ц", - написал на своей странице народный депутат.

Об этом пишет Ура-Информ.

В тоже время на своей странице в Фейсбук адвокат Лероса Наси Найем сообщил, что сотрудники СБУ приходили вручить три повестки на допрос на разные даты, начиная с 3 апреля 2020 года.

"Такой безумной скорости работы СБУ я не видел. Напоминает голосования ВРУ за кума Порошенко, Луценко: когда очень надо, то могут же", - написал Найем.