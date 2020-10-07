13:40 07.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Протесты в Кыргызстане: пострадало более 750 человек

В ходе протестов на фоне парламентских выборов в Бишкеке - столице Кыргызстана, увечья получили, по меньшей мере, 768 человек граждан страны. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на "Интерфакс", который получил данные из Минздрава Кыргызстана.

Протесты в Кыргызстане: пострадало более 750 человек

Из людей, которые получили повреждения в ходе протестов, 218 граждан были госпитализированы. из них семь попали в реанимацию.

Первую медицинскую помощь получили 550 граждан, сейчас они пребывают на амбулаторном лечении.

Ранее в Минздраве владели информацией о 686 пострадавших. однако за последние сутки за помощью к медикам обратились еще 82 гражданина страны.

Стоит напомнить, что протесты в Бишкеке начались после оглашения результатов парламентских выборов. Вскоре митингующие захватили здание Белого дома, где работают парламент и президент Киргизии. После этого в здании начался пожар.

Ранее стало известно, что на данный момент Российская Федерация никак не помогает Армении в противостоянии с Азербайджаном в рамках союзной Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ).


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