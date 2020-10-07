13:24 07.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Путин рассказал, почему Россия не вступилась за Армению

На данный момент Российская Федерация никак не помогает Армении в противостоянии с Азербайджаном в рамках союзной Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ).

Путин рассказал, почему Россия не вступилась за Армению

Российский президент Владимир Путин пояснил действия России тем, что на территории Армении боевые действия не ведутся. Президент РФ считает войну между Азербайджаном и Арменией трагедией и призвал две стороны конфликта к переговорам, чтобы как можно быстрее остановить военные действия.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу президента России.

"Как известно, Армения является членом ОДКБ, у нас перед Арменией есть определенные обязательства в рамках этого договора. Но боевые действия, к огромному нашему сожалению, продолжаются до сих пор, они ведутся не на территории Армении. Что же касается исполнения Россией своих договорных обязательств в рамках этого договора, то мы всегда исполняли, исполняем и будем исполнять свои обязательства", - заявил Путин.

Также Путин добавил, что он находится в постоянном контакте с премьер-министром Армении.

Ранее в Армении заявили, что готовы пойти на уступки в вопросе Нагорно Карабаха.


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