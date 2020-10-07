Путин рассказал, почему Россия не вступилась за Армению

Российский президент Владимир Путин пояснил действия России тем, что на территории Армении боевые действия не ведутся. Президент РФ считает войну между Азербайджаном и Арменией трагедией и призвал две стороны конфликта к переговорам, чтобы как можно быстрее остановить военные действия.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу президента России.

"Как известно, Армения является членом ОДКБ, у нас перед Арменией есть определенные обязательства в рамках этого договора. Но боевые действия, к огромному нашему сожалению, продолжаются до сих пор, они ведутся не на территории Армении. Что же касается исполнения Россией своих договорных обязательств в рамках этого договора, то мы всегда исполняли, исполняем и будем исполнять свои обязательства", - заявил Путин.

Также Путин добавил, что он находится в постоянном контакте с премьер-министром Армении.

Ранее в Армении заявили, что готовы пойти на уступки в вопросе Нагорно Карабаха.