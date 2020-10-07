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Оккупация Крыма: В Ялте загорелся санаторий Минобороны РФ

Седьмого октября, утром в аннексированном Россией украинском Крыму начался сильный и масштабный пожар на территории военного санатория Ялты. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на .пресс-службу МЧС.

Оккупация Крыма: В Ялте загорелся санаторий Минобороны РФ

Стало известно, что на территории оккупированного РФ Крыма начался пожар в санатории. В ялтинском здание пожаром охвачено более 1200 квадратных метров.

К текущему моменту о пострадавших не сообщается, однако стало известно, что самостоятельно покинули здание примерно 300 человек.

Между кровлей и восьмым этажом санатория загорелась обшивка.

Также спасатели отметили, что пожару был присвоен второй класс сложности. К тушению здания было привлечено 43 человека, а также задействовано 13 единиц техники.

Сейчас уже проводится разборка и прошивка конструкций. По предварительным данным спасателей, виновником возгорания стала старая проводка здания, которая замкнула, в результате чего искры перенеслись на мебель и вспыхнул масштабный пожар.

Ранее сообщалось, что в Подольском районе Киева на Виноградаре по адресу проспект. Правды 31 мужчина закрыл сына шести лет в квартире и поджег ее, после ссоры со своей женой.


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