Оккупация Крыма: В Ялте загорелся санаторий Минобороны РФ

Седьмого октября, утром в аннексированном Россией украинском Крыму начался сильный и масштабный пожар на территории военного санатория Ялты. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на .пресс-службу МЧС.
Стало известно, что на территории оккупированного РФ Крыма начался пожар в санатории. В ялтинском здание пожаром охвачено более 1200 квадратных метров.
К текущему моменту о пострадавших не сообщается, однако стало известно, что самостоятельно покинули здание примерно 300 человек.
Между кровлей и восьмым этажом санатория загорелась обшивка.
Также спасатели отметили, что пожару был присвоен второй класс сложности. К тушению здания было привлечено 43 человека, а также задействовано 13 единиц техники.
Сейчас уже проводится разборка и прошивка конструкций. По предварительным данным спасателей, виновником возгорания стала старая проводка здания, которая замкнула, в результате чего искры перенеслись на мебель и вспыхнул масштабный пожар.
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