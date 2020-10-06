14:47 06.10.2020 | Происшествия | Новости     укр | рус    Новости Украины
100246899:Nataly

Сожженный заживо: в Киеве отец убил своего сына

В Подольском районе Киева на Виноградаре по адресу проспект. Правды 31 мужчина закрыл сына шести лет в квартире и поджег ее, после ссоры со своей женой. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева Facebook.

Сожженный заживо: в Киеве отец убил своего сына

Ребенок скончался в результате поджега.

Столичные правоохранители отметили, что вчера вечером в 20:40 поступила информация о пожаре на Виноградаре. На место происшествия немедленно были направлены медработники, спасатели и полицейские. После тушения пожара в квартире было обнаружено тело шестилетнего ребенка. На момент происшествия в помещении находился отец погибшего ребенка, который неадекватно себя вел и отказывался открывать двери спасателям. После тушения возгорания мужчина был задержан првоохранителями.

Полицейские добавили, что по данному факту уже были внесены сведение в Единый реестр досудебных расследований.

Также правоохранители Польского района киевской полиции открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В рамках досудебного разбирательства сотрудники правопорядка выясняют обстоятельства страшной трагедии, которая унесла жизнь мальчика.

Ранее сообщалось, что в Тихом океане, на Камчаттке, на побережье было выброшено огромное количество мертвых морских обитателей: от кальмаров до морских котиков, которые долгое время находились на берегу, были неприветливыми, что несвойственно ларгам, и не хотели заходить в воду.


Поделиться

Читайте также:

  • В украинской столице на предприятии "Киевхлеб" по изготовлению злебо-булочных изделий была официально зафиксирована вспышка китайского коронавируса нового типа Covid-19, на карантин отправили весь цех. Вирус нашли у 37 работников данного предприятия. Об этом написал в своем канале в Telegram мэр Киева Виталий Кличко, передает УРА-Информ.

  • Милиция Одесской области задержала автолюбителя, который сбил человека, после чего сжег его тело

  • Защитник донецкого футбольного клуба "Шахтер" Богдан Бутко во второй раз стал отцом. Об этом говорится на фан-страничке футболиста в Instagram.

  • Станом на ранок 21 вересня в українській столиці - Києві знайшли ще 275 нових випадків зараження коронавірусів нового типу за добу. Це на 68 випадків менше, ніж днем раніше - 20 вересень було поставлено 343 діагнозу. Всього в Києві підтверджені 19 758 випадків Covid-19. Про це свідчать дані, оприлюднені апаратом РНБО, передає УРА-Інформ.

  • Відомий український виконавець Потап відвів з своєю колишньою дружиною Іриною Горовою в п'ятий клас свого сина Андрія. Фото з події продюсер опублікував на своїй сторінці в Instagram.

  • У понеділок ввечері, 29 червня, в Ставищенському районі Київської області в результаті дорожньо-транспортної пригоди помер громадянин України і ще четверо отримали травми різного ступеня тяжкості. Механізм і всі обставини даної події з'ясовуватимуть співробітники правоохоронних органів. Про це повідомляє УРА-Інформ з посиланням на прес-службу Національної поліції.

  • У Харкові 37-річна мати порізала собі вени, задушивши перед цим свою дитину. Хлопчику було всього лише 10 років. Співробітники правоохоронних органів преполагает, що причиною трагедії стало відчай через прострочені банківських кредитів. Про це йдеться в сюжеті ТСН, передає УРА-Інформ.
 
Кремль все еще имеет слишком сильное влияние на Украину - американский генерал Лайфхак для пенсионеров: в ПФУ рассказали, как получить иностранную пенсию Еще два вратаря сборной Украины сдали положительные тест на коронавирус: матч против Франции могут отменить В Кремле назначили нового главу Дагестана: сведения о новом руководителе
Проишествия
  • 14:47 Сожженный заживо: в Киеве отец убил своего сына
  • 11:07 Катастрофа Ан-26: в Харькове началась церемония прощания
  • 08:50 Командующий войсками США рассказал правду о том, кто начал войну в Карабахе: это не Армения и не Азербайджан
  • 17:31 Азербайджан нанес ракетный удар по Нагорному Карабаху: журналисты массово уезжают в преддверии худшего сценария
  • 14:55 "Сваренные заживо": в РФ произошёл выброс пестицидов в океан
  • 11:18 Армения готова начать переговоры по Карабаху
  • 10:57 Пылающий ад на Луганщине: кто ответит за погибших
  • 08:55 Снова прячут важные документы, никто из руководства не ответит: военный эксперт о катастрофе Ан-26
  • 20:02 Бэкхем оскандалился из-за темы домашнего насилия
  • 10:47 Сирия и Ливия в Нагорном Карабахе: в МИД России сделали заявление
  • 15:37 В Азербайджане назвали условие завершения бойни в Нагорном Карабахе
  • 13:29 Катастрофа Ан-26: эксперты назвали причины аварии
  • 13:05 Стало известно, кого поддерживает Украина в войне в Нагорном Карабахе
  • 12:51 Последний герой: единственный выживший курсант рассказал о пережитом
  • 11:40 Мясорубка на востоке: Армения готова заключить военный союз с Карабахом
  • 09:26 На пороге большой войны: ВС Азербайджана начали широкомасштабные наступления
  • 14:09 Стало известно, сколько денег получат семьи погибших в катастрофе самолета Ан-26

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив