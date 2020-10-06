Сожженный заживо: в Киеве отец убил своего сына

Ребенок скончался в результате поджега.

Столичные правоохранители отметили, что вчера вечером в 20:40 поступила информация о пожаре на Виноградаре. На место происшествия немедленно были направлены медработники, спасатели и полицейские. После тушения пожара в квартире было обнаружено тело шестилетнего ребенка. На момент происшествия в помещении находился отец погибшего ребенка, который неадекватно себя вел и отказывался открывать двери спасателям. После тушения возгорания мужчина был задержан првоохранителями.

Полицейские добавили, что по данному факту уже были внесены сведение в Единый реестр досудебных расследований.

Также правоохранители Польского района киевской полиции открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В рамках досудебного разбирательства сотрудники правопорядка выясняют обстоятельства страшной трагедии, которая унесла жизнь мальчика.

Ранее сообщалось, что в Тихом океане, на Камчаттке, на побережье было выброшено огромное количество мертвых морских обитателей: от кальмаров до морских котиков, которые долгое время находились на берегу, были неприветливыми, что несвойственно ларгам, и не хотели заходить в воду.