Стрелок из Крайстчерча осужден: беспрецедентный приговор

Брентон Таррант признал себя виновным в 51 убийстве, 40 покушениях на убийство и совершении террористического акта в двух мечетях в Крайстчерче, Новая Зеландия. Мужчина в прямом эфире транслировал расстрел в социальных сетях, используя камеру, которую установил на своей одежде.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на AP.

Судья назвал поступок 29-летнего австралийца "злым" и "бесчеловечным".

В результате нападений на мечеть Аль-Нур и исламский центр в Линвуде 51 человек был убит и 40 ранено. Это была самая кровавая массовая перестрелка в истории Новой Зеландии. Менее чем через месяц после расстрела парламент Новой Зеландии ввел запрет на продажу полуавтоматического оружия, то есть того, что использовал Таррант.

После того, как его остановила полиция, Таррант признался, что хотел убить как можно больше людей. На протяжении несколько лет он контактировал с крайне правыми кругами и не скрывал своих антимусульманских взглядов.