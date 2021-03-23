ВСУ наступит в мае: в ОРДЛО ожидают начала большой войны

Наступление украинских военных на ОРДЛО начнется 2 мая

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«Большая война» на оккупированных территориях восточной Украины, по прогнозам, начнется в мае. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на блогера Артема Баровского, работающего на временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой области под ником «Простой солдат».

«Война продолжается: А зарабатывают на ней все! Кто политические очки, кто деньги, а Донбасс — усиление обстрелов и наступление ВСУ!» — подчеркнул Баровский.

Он считает, что наступление украинских военных на ОРДЛО начнется 2 мая — на Пасху.

ВСУ, по его мнению, якобы подтягивают НАТО-вцев, вооружение и дроны на линию разграничения.

«Поговаривают о наступлении ВСУ, как подсохнет, 2 мая — на Пасху! И что ответит Москва — пожелает хорошего здоровья Зеленскому?» — добавил блогер.

Ранее сообщалось, что члены незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях Донбасса в социальных сетях сообщают, что в неподконтрольную Украине Горловку зашли многочисленные танковые и штурмовые группы подразделений «ЛДНР». Ополченцы отмечают, что военная техника боевиков уже занимает боевые позиции на территории Горловки.