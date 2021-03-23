Общество Политика Происшествия

ВСУ наступит в мае: в ОРДЛО ожидают начала большой войны

Наступление украинских военных на ОРДЛО начнется 2 мая

Время чтения: 44 Секунд

«Большая война» на оккупированных территориях восточной Украины, по прогнозам, начнется в мае. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на блогера Артема Баровского, работающего на временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой области под ником «Простой солдат».

«Война продолжается: А зарабатывают на ней все! Кто политические очки, кто деньги, а Донбасс — усиление обстрелов и наступление ВСУ!» — подчеркнул Баровский.

Он считает, что наступление украинских военных на ОРДЛО начнется 2 мая — на Пасху.

ВСУ, по его мнению, якобы подтягивают НАТО-вцев, вооружение и дроны на линию разграничения.

«Поговаривают о наступлении ВСУ, как подсохнет, 2 мая — на Пасху! И что ответит Москва — пожелает хорошего здоровья Зеленскому?» — добавил блогер.

Ранее сообщалось, что члены незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях Донбасса в социальных сетях сообщают, что в неподконтрольную Украине Горловку зашли многочисленные танковые и штурмовые группы подразделений «ЛДНР». Ополченцы отмечают, что военная техника боевиков уже занимает боевые позиции на территории Горловки.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , ,

Последние статьи

Обострение на Донбассе: боевики трижды открывали огонь

Боевики трижды обстреляли украинские позиции

Арест Навального: в РФ анонсировали митинги на 500 тыс человек

По состоянию на 20:30 23 марта зарегистрировано уже более 100 тысяч участников

США и РФ сели за стол переговоров: что обсуждали

Переговоры велись в режиме видеоконференции

Украина готовит серьезный ответ России: «под прицелом» вся Госдума

В Донецке открыли офис российской партии

С Пушилиным надо «делиться»: в «ДНР» грядут разборки со стрельбой и взрывами из-за Донецкого аэропорта

Не исключены инциденты в виде стрельбы, взрывов и прочего

Песков рассказал почему Путин не пройдет вакцинацию публично: причина смешная

Ему не нравится делать прививку на камеру

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap