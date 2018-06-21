"Александрия" обзавелась новым полузащитником

С молодым игроком клуб подписал контракт на два года и получил футболку с командным номером "94". Футболист "Александрии" с 7 лет начал заниматься футболом. В юношеском возрасте Максим подписал контракт с донецким "Металлургом". В июле 2015 начал выступления за Каменская "Сталь".

В УПЛ дебютировал в первом туре сезона 2014/15. "Металлург" открывал сезон матчем с днепропетровским "Днепром". В первых шести турах чемпионата футболист неизменно выходил на поле в составе первой команды дончан, после чего вернулся в молодёжный состав

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно ФК " Александрия" одержала уверенную победу над Кропивницкой "Звездой". Единственный гол удалось реализовать "Александрии", когда Грицук перевел мяч с фланга в штрафную, Старенький сбросил на ход Запорожану, который пробил голкипера соперника.