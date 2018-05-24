В Украину не дадут прорваться опасным болельщикам, - МВД

Об этом сообщает начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко после презентации мобильного информцентра МВД, который размещается поблизости от Фестиваля чемпионов на Крещатике.

Агрессивно настроенные фанаты из Великобритании и Испании не смогут пересечь границу Украины, поскольку полиция этих государств сами проводят с ними необходимую работу. Отмечается, что в Англии и Испании присутствует такая практика, что особо опасные болельщики вовсе не выедут за пределы своих государств.

Крищенко добавил, что в Украину прибыли по шесть офицеров полиции из Великобритании и Испании для проведения консультаций с украинскими правоохранителями.

Руководитель столичной полиции заявил, что наибольшее число иностранных фанатов ожидается со второй половины дня 25 мая и в день финала мужской Лиги чемпионов UEFA 26 мая 2018 года. Как он сообщил, ожидается не менее 53-55 тыс. заграничных болельщиков.

24 мая, в день проведения финала женской Лиги чемпионов, в центральной части столицы будет контролировать безопасность 5,5 тыс. правоохранителей. Они будут наблюдать за порядком в районе Крещатика, на Подоле, возле стадиона Динамо, и также усиленные наряды полиции будут действовать в аэропортах.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", на собрании Союза европейских футбольных ассоциаций в Киеве 24 мая 2018 года было принято решение, что финальный матч Лиги Европы сезона 2019-2020 годов буде проводиться в польском Гданьске.