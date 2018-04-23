14:31 23.04.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
100192104:labazovych

Украинская теннисистка поднялась на одну позицию в рейтинге WTA - ФОТО

Победительница четырёх турниров WTA в одиночном разряде, а также вторая ракетка Украины сумела поднятся на одну строчку и теперь является 40 ракеткой мира в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

Украинская теннисистка поднялась на одну позицию в рейтинге WTA - ФОТО

Об этом сообщается на сайте организации. 

Так, в топ-100 по-прежнему располагаются четыре украинские теннисистки. Среди них - Элина Свитолина (№4), Катерина Козлова (№68), Катерина Бондаренко (№78). При этом, Леся Цуренко поднялась на одну строчку и теперь является 40-й ракеткой мира.

В свою очередь в топ-30 мировом рейтинге не произошло ни одного изменения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Иноформ", Женская сборная Украины по теннису проиграла команде Канады в матчевой встрече плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации.Сборная Канады победила со счетом 3:2 и сохранила место во второй Мировой группе, куда пробилась в прошлом году.


Поделиться
Читайте также:
 
Германия продлит контракт с украинской компанией "Антонов" С заводов Фирташа погасили долг по зарплатам на более чем 16 млн грн. Сколько раундов выстоит Павел Дуров? В Киеве ограничат движение возле станции метро Дорогожичи - ФОТО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив