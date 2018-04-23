Украинская теннисистка поднялась на одну позицию в рейтинге WTA - ФОТО

Об этом сообщается на сайте организации.

Так, в топ-100 по-прежнему располагаются четыре украинские теннисистки. Среди них - Элина Свитолина (№4), Катерина Козлова (№68), Катерина Бондаренко (№78). При этом, Леся Цуренко поднялась на одну строчку и теперь является 40-й ракеткой мира.

В свою очередь в топ-30 мировом рейтинге не произошло ни одного изменения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Иноформ", Женская сборная Украины по теннису проиграла команде Канады в матчевой встрече плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации.Сборная Канады победила со счетом 3:2 и сохранила место во второй Мировой группе, куда пробилась в прошлом году.