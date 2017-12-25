12:59 25.12.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
100182622:nastya

Были трудности, но я с ними справился, - Радивилов

Украинский гимнаст серебряный призер чемпионата мира Игорь Радивилов, рассказал о своих достижениях за целый год.

Были трудности, но я с ними справился, - Радивилов

Слова известного гимнаста цитирует издание Спорт-Экспресс в Украине.

Как отметил спортсмен, этот год для него был очень удачный, хотя и без трудностей не обошлось.

В 2017-м украинский гимнаст взял серебро на чемпионате мира в канадском Монреале, а также добавил к себе в актив бронзу континентального первенства в Румынии. Также завоевал бронзу на чемпионате Европы, в упражнениях на кольцах. Несмотря на провальные выступления Игр в Рио и на Чемпионате Мира.

У знаменитого гимнаста, всегда было желание и стремление работать над своими ошибками.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ",в израильском Эйлате последний этап Гран-При этого сезона, где сборная Украины по художественной гимнастике одержала победу. В частности, девочки добыли золото и смогли обойти команды из России и Беларуси. 

Поделиться
Читайте также:
 
Украина попала в десятку наиболее опасных стран В Берлине автомобиль протаранил штаб-квартиру политической партии Новый вид рейдерства: не отдадите фирму – отключим газ! Из-за авиаудара в Йемене погибли полсотни человек
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив