Были трудности, но я с ними справился, - Радивилов

Слова известного гимнаста цитирует издание Спорт-Экспресс в Украине.

Как отметил спортсмен, этот год для него был очень удачный, хотя и без трудностей не обошлось.

В 2017-м украинский гимнаст взял серебро на чемпионате мира в канадском Монреале, а также добавил к себе в актив бронзу континентального первенства в Румынии. Также завоевал бронзу на чемпионате Европы, в упражнениях на кольцах. Несмотря на провальные выступления Игр в Рио и на Чемпионате Мира.

У знаменитого гимнаста, всегда было желание и стремление работать над своими ошибками.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ",в израильском Эйлате последний этап Гран-При этого сезона, где сборная Украины по художественной гимнастике одержала победу. В частности, девочки добыли золото и смогли обойти команды из России и Беларуси.