17:56 24.12.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Украинец завоевал первенство на соревнованиях в Минске

Украинский спортсмен Виктор Лонский победил в соревнованиях по прыжкам в высоту. Об этом передает пресс-служба ФЛАУ.

Украинец завоевал первенство на соревнованиях в Минске

Согласно информации источника, украинец соревновался с маститыми белорусскими легкоатлетами и прыгунами Павлом Селиверстовым, чемпионом Европы среди молодежи Дмитрием Набоковым и чемпионом Европы среди юниоров Максимом Недосековым. Наш спортсмен не только завоевал первенство, но и побил свой личный рекорд, который он установил на зимних соревнованиях - 2,24 метра, на новый. С третьей попытки украинец преодолел высоту в 2,28 метра. Лонской получил и призовой фонда турнира в размере 1 тыс долларов.

Также на подиум попала украинка Екатерина Табашник, которая заняла второе место поступившись чемпионке Ласкицене. Украинка преодолела высоту в 1,92 метра. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно легкоатлетка Левченко стала лауреатом престижного спортивного конкурса.

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