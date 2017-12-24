Украинец завоевал первенство на соревнованиях в Минске

Согласно информации источника, украинец соревновался с маститыми белорусскими легкоатлетами и прыгунами Павлом Селиверстовым, чемпионом Европы среди молодежи Дмитрием Набоковым и чемпионом Европы среди юниоров Максимом Недосековым. Наш спортсмен не только завоевал первенство, но и побил свой личный рекорд, который он установил на зимних соревнованиях - 2,24 метра, на новый. С третьей попытки украинец преодолел высоту в 2,28 метра. Лонской получил и призовой фонда турнира в размере 1 тыс долларов.

Также на подиум попала украинка Екатерина Табашник, которая заняла второе место поступившись чемпионке Ласкицене. Украинка преодолела высоту в 1,92 метра.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно легкоатлетка Левченко стала лауреатом престижного спортивного конкурса.