20:59 14.11.2018 | Общество | Новости
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В Харькове прорвало теплотрассу, без тепла остались дома, школы и больница

В среду, 14 ноября, в Шевченковском районе города Харькова произошел прорыв теплотрассы. В результате инцидента временно отключено отопление в более чем 50 жилых домах и пяти объектах социальной инфраструктуры.

В Харькове прорвало теплотрассу, без тепла остались дома, школы и больница

Как сообщили в пресс-службе "Харьковских тепловых сетей", ремонт теплотрассы на улице Есенина продлится до девяти часов вечера. В связи с этим подача отопления и горячей воды временно прекращена в 59 домах, трех школах, детском саду и больнице.

Все вышеперечисленные объекты находятся на проспекте Науки, а также улицах Есенина, Отакара Яроша и 23 августа, - пояснили в ведомстве.

Там также добавили, что в четверг планируется устранить дефект на магистрали, расположенной в Немышлянском районе. Там без тепла временно останутся 73 жилых дома и школа. Участок, где будет прекращена подача отопления, ограничен проспектом Александровским, улицами Пожарского, Хмельницкого и Подгорного.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве из-за прорыва трубы на Шота Руставели вчера было перекрыто движение. В частности, временно прекращено движение троллейбусов № 3, 12, 14, 40, 40к и автобусов №69.


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