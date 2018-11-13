Зима, время солить тротуары: украинским водителям сделали предупреждение из-за ухудшения погодных условий

Об этом сообщают представители "Укравтодора" на своей странице в Facebook.

По данным автотранспортной службы Украины, завтра днем, 14 ноября, а также ночью 15 ноября в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях ожидается снег с дождем (временное образование снежного покрова в 3-6 см). Кроме того, местами возможно налипание мокрого снега, гололед.

Вместе с тем ожидаются незначительные осложнения движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц (1 уровень угрозы “зеленый”).

"Просим водителей быть внимательными и осторожными за рулем. Соблюдайте правила дорожного движения и не превышать скорость", - подчеркнули в "Укравтодоре".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в некоторых населенных пунктов аннексированного Крыма сегодня, 13 ноября, выпал первый снег.