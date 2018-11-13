16:52 13.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100207836:labazovych

Зима, время солить тротуары: украинским водителям сделали предупреждение из-за ухудшения погодных условий

В Украине в результате осложнения погодных условий 14 и 15 ноября 2018 года ожидается затруднение движения на дорогах. Водителей просят сохранять бдительность и не нарушать правил дорожного движения. 

Зима, время солить тротуары: украинским водителям сделали предупреждение из-за ухудшения погодных условий

Об этом сообщают представители "Укравтодора" на своей странице в Facebook.

По данным автотранспортной службы Украины, завтра днем, 14 ноября, а также ночью 15 ноября в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях ожидается снег с дождем (временное образование снежного покрова в 3-6 см). Кроме того, местами возможно налипание мокрого снега, гололед.

Вместе с тем ожидаются незначительные осложнения движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц (1 уровень угрозы “зеленый”).

"Просим водителей быть внимательными и осторожными за рулем. Соблюдайте правила дорожного движения и не превышать скорость", - подчеркнули в "Укравтодоре".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в некоторых населенных пунктов аннексированного Крыма сегодня, 13 ноября, выпал первый снег. 


Поделиться
Читайте также:
 
Сделка о Brexit возможна в ближайшие 48 часов "Реал" утвердит Солари на посту главного тренера Межпарламентская ассамблея официально признала попытки РФ влиять на выборы ОгоЯкіЛюди: Mrs Globe. Queens Globe
Фоторепортаж
Сообщений о гололеде на дорогах нет
В аннексированном Крыму выпал первый снег
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив