Из-за "выборов" в ОРДЛО экстренно созывают постсовет ОБСЕ

Единственный вопрос на повестке дня у постсовета ОБСЕ – проведение нелегитимных "выборов" на Донбассе и нарушение минских договоренностей.

По словам главы государства, незаконные выборы в ближайшее время появятся в повестке дня Совета министров иностранных дел ЕС и Комитета министров Совета Европы. Президент также требует созвать ТГК с просьбой провести специальные консультации с требованием к РФ отказаться от дестабилизации ситуации в ОРДЛО.

"Выборы" в оккупированном Донбассе состоялись 11 ноября. Их уже назвали незаконными такие страны как Германия, Франция и Великобритания. Осудили их ЕС и НАТО.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", Польша призвала наложить санкции на организаторов "выборов" на территории оккупированного Донбасса.