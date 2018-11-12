13:21 12.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Из-за "выборов" в ОРДЛО экстренно созывают постсовет ОБСЕ

В понедельник, 12 ноября, в Вене созывается Постоянный совет ОБСЕ, чтобы обсудить незаконные «выборы» в ОРДЛО. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время заседания Совета регионального развития.

Из-за

Единственный вопрос на повестке дня у постсовета ОБСЕ – проведение нелегитимных "выборов" на Донбассе и нарушение минских договоренностей.

По словам главы государства, незаконные выборы в ближайшее время появятся в повестке дня Совета министров иностранных дел ЕС и Комитета министров Совета Европы. Президент также требует созвать ТГК с просьбой провести специальные консультации с требованием к РФ отказаться от дестабилизации ситуации в ОРДЛО.

"Выборы" в оккупированном Донбассе состоялись 11 ноября. Их уже назвали незаконными такие страны как Германия, Франция и Великобритания. Осудили их ЕС и НАТО.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", Польша призвала наложить санкции на организаторов "выборов" на территории оккупированного Донбасса.


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