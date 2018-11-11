18:55 11.11.2018 | Общество | Новости
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Папа Римский попросил святых простить мучеников, погибших в ходе Первой мировой войны

Папа Римский Франциск попросил Господа отпустить грехи погибшим в ходе Первой мировой войны. Об этом передает ТАСС. 

Папа Римский попросил святых простить мучеников, погибших в ходе Первой мировой войны

По его словам, спустя 100 лет после подписания мира по окончании Первой мировой войны казалось будто бы стабильность в Европе наступит на долгие века, однако жертвам Великой войны еще предстояли увидеть еще более ужасную бойню, нежели в 194-1918 годах.

С балкона своего дворца в Ватикане Папа выступил с проповедью "Ангел небесный" к десяткам тысяч паломников, попросив Отца и Сына его, и Святого духа простить все грехи мучеников "бессмысленной войны". 

"Во второй половине дня колокола всех крупнейших храмов вечного города зазвучат в унисон в знак скорби и духовной близости к памяти павших 100 лет назад", - сказал Святой отец.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп прибыл во Францию для принятия участия в церемониальных мероприятиях, приуроченных к 100-летию окончания Первой мировой войны.


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