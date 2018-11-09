19:11 09.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На выходных температура опустится до 4 градусов мороза - ФОТО

Народный синоптик Наталья Диденко рассказала, что на выходные 10-11 ноября в Украине в дневное время все еще ожидается плюсовая температура, но с пронизывающим ветром и туманами. Ночью уже возможны заморозки до - 4 мороза, но осадков не предвидится. 

На выходных температура опустится до 4 градусов мороза - ФОТО

Об этом Диденко сообщила на своей странице в Facebook. 

Согласно ее прогнозу, днем в субботу, 10 ноября, ожидается +6...+12, на Западе и Юге +8...+14, на северо-востоке +3...+7 градусов тепла.

В воскресенье, 11 ноября, +3...+7, на Западе и Юге +7...+13 градусов. Также ожидается сильный ветер, стоит кутаться плотнее.

В Киеве 10-11 ноября прогнозируется без осадков. Ночью уже заморозки 0...-3 градуса. Днем в субботу около +9 градусов, в воскресенье +7 тепла и сильный ветер. Также синоптик анонсировала "красивенные туманы" в столице Украины на выходных.

"Поэтому лучше нагуляться в лесу и наработаться на даче в субботу. А в воскресенье что-то хорошее посмотреть или почитать в доме", - посоветовала синоптик.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"подготовка украинских городов к зиме идет по плану, хотя есть и отстающие регионы. В данное время в Николаевской, Киевской и Житомирской областях готовность местных служб к зиме на критически низком уровне. 


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