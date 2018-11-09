Японии удалось перехватить российский самолет

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Японии.

Известно, что самолет России приблизился к западному побережью острова Хонсю, преодолел около 1,2 тыс. км с юга на север острова и вернулся на базу. В Минобороны Японии отметили, что российский самолет не нарушил границ воздушного пространства страны.

К слову, в начале сентября Минобороны Японии сообщало, что поднимало истребители на перехват двух российских противолодочных самолетов Ту-142 и бомбардировщика Су-24. Тогда воздушные суда России приблизились к границе островного государства со стороны Японского моря.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", крупнейшая платежная система Японии JCB заинтересована в выходе на украинский рынок.