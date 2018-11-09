19:33 09.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Из-за вспышки кори под Львовом закрыли на карантин четыре школы

В селах Рудное и Лапаевка Львовской области школы закрыли на карантин, еще два учебных заведения прекратили работу в Зимней Воде.Об этом сообщают украинские СМИ.

Из-за вспышки кори под Львовом закрыли на карантин четыре школы

По словам медиков, болеют как учащиеся школ, так и детсадовцы. В среду с симптомами кори в больницу Рудного обратились 32 ученика и пятеро детей дошкольного возраста. В то же время сотрудники местной амбулатории отмечают повышенный спрос на прививки среди взрослого и детского населения.

В Зимней Воде заболело 13 школьников, в основном – учащиеся первой школы. Главный врач амбулатории Роман Гонсьор утверждает, что почти все дети вылечились.

Касательно Лапаевки, эпидемия в здешней школе началась еще 10 октября. Учителя остановили учебный процесс, чтобы помешать распространению заболевания.

Стоит отметить, что во Львове общеобразовательные учреждения работу не прекращали, хотя на лечении от кори сейчас пребывают 143 школьника и 20 дошкольников.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", Минздрав заявил, что в этом году в Украине заболеваемость корью может превысить антирекорд 2006 года. С начала года болезнь подхватили 36 455 человек.


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