10:38 31.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине может появится новый праздник

Проектом закона "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины" о праздничных и нерабочих днях предлагается абзац шестой части первой статьи 73 Кодекса законов о труде Украины дополнить словами "День Европы".

В Украине может появится новый праздник

Cоответствующий законопроект уже опубликован на сайте Верховной Рады.

Согласно закону, девятое мая работники будут иметь выходной день и праздновать одновременно День победы над нацизмом во Второй мировой войне (День победы) и День Европы. Авторы законопроекта объясняют это тем, что с 2003 года Украина присоединилась к празднованию Дня Европы, который отмечается в нашей стране в третью субботу мая

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения  рекомендовал принять данный законопроект за основу. В то же время, Главное научно-экспертное управление, проанализировав законопроект, выразило свои замечания.

Прежде всего, замечания связаны с тем, что в Украине уже сложилась практика празднования Дня Победы (девятое мая) и Дня Европы (третья суббота мая) в разный календарный период. В связи с этим, возникают определенные сомнения относительно установления даты этих праздников в КЗоТ Украины в один день — девятое мая.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", страны-кандидаты на членство в Европейском союзе - Украина, Черногория, Албания и член Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия присоединились к продлению санкций против России.


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