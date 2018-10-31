В Украине может появится новый праздник

Cоответствующий законопроект уже опубликован на сайте Верховной Рады.

Согласно закону, девятое мая работники будут иметь выходной день и праздновать одновременно День победы над нацизмом во Второй мировой войне (День победы) и День Европы. Авторы законопроекта объясняют это тем, что с 2003 года Украина присоединилась к празднованию Дня Европы, который отмечается в нашей стране в третью субботу мая

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения рекомендовал принять данный законопроект за основу. В то же время, Главное научно-экспертное управление, проанализировав законопроект, выразило свои замечания.

Прежде всего, замечания связаны с тем, что в Украине уже сложилась практика празднования Дня Победы (девятое мая) и Дня Европы (третья суббота мая) в разный календарный период. В связи с этим, возникают определенные сомнения относительно установления даты этих праздников в КЗоТ Украины в один день — девятое мая.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", страны-кандидаты на членство в Европейском союзе - Украина, Черногория, Албания и член Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия присоединились к продлению санкций против России.