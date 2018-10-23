21:59 23.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100206326:Polishuk

Суд перенес продлению ареста Савченко на 25 октября

Шевченковский районный суд города Киева во вторник, 23 октября, перенес рассмотрение ходатайства прокуратуры о продлении ареста народного депутата Надежды Савченко.

Суд перенес продлению ареста Савченко на 25 октября

Следующее заседание состоится 24 октября. Сегодня адвокаты Савченко не прибыли в судья отложил заседание, поскольку защита попросила дать им время для ознакомления с материалами следствия.

Суд объявил перерыв на несколько часов, после чего заседание продолжилось, но адвокаты все равно настаивали на том, что им не предоставили достаточно времени и возможностей для ознакомления с материалами дела.

При этом адвокаты Савченко заявили отвод судье, который был рассмотрен с негативным для них результатом.

Затем суд продолжил рассматривать ходатайство о продлении ареста Савченко, но в связи с тем, что ее адвокаты не явились на продолжение заседания, прокуроры ходатайствовали перед судом о привлечении к рассмотрению данного вопроса государственного адвоката из центра бесплатной правовой помощи.

Суд удовлетворил это ходатайство и перенес заседание на пятницу на 9.30.

Напомним, в настоящее время Савченко и ее адвокаты знакомятся с материалами так называемого "дела Савченко - Рубана". 25 сентября Шевченковский суд отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры об ограничении для них сроков ознакомления с материалами уголовного дела 25 календарными днями.

Адвокат Рубана Валентин Рыбин уже завершил ознакомление с материалами дела, о чем 30 августа уведомил следствие.

Как сообщал УРА-Информ, Савченко находится под стражей с 23 марта 2018 года. 22 марта Верховная Рада поддержала представления генпрокурора Украины Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко.


Поделиться
Читайте также:
 
Медведев пообещал запретить ввоз ряда товаров из Украины Тариф на теплоэнергию в Киеве в ноябре не изменятся - КГГА Путин предложил Трампу встретиться уже в ноябре, - Болтон В среду в Украине дожди, местами с мокрым снегом
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив