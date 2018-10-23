Суд перенес продлению ареста Савченко на 25 октября

Следующее заседание состоится 24 октября. Сегодня адвокаты Савченко не прибыли в судья отложил заседание, поскольку защита попросила дать им время для ознакомления с материалами следствия.

Суд объявил перерыв на несколько часов, после чего заседание продолжилось, но адвокаты все равно настаивали на том, что им не предоставили достаточно времени и возможностей для ознакомления с материалами дела.

При этом адвокаты Савченко заявили отвод судье, который был рассмотрен с негативным для них результатом.

Затем суд продолжил рассматривать ходатайство о продлении ареста Савченко, но в связи с тем, что ее адвокаты не явились на продолжение заседания, прокуроры ходатайствовали перед судом о привлечении к рассмотрению данного вопроса государственного адвоката из центра бесплатной правовой помощи.

Суд удовлетворил это ходатайство и перенес заседание на пятницу на 9.30.

Напомним, в настоящее время Савченко и ее адвокаты знакомятся с материалами так называемого "дела Савченко - Рубана". 25 сентября Шевченковский суд отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры об ограничении для них сроков ознакомления с материалами уголовного дела 25 календарными днями.

Адвокат Рубана Валентин Рыбин уже завершил ознакомление с материалами дела, о чем 30 августа уведомил следствие.

Как сообщал УРА-Информ, Савченко находится под стражей с 23 марта 2018 года. 22 марта Верховная Рада поддержала представления генпрокурора Украины Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко.