20:59 23.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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САП заподозрила народного депутата в хищении 20 миллионов долларов госбанка

Национальное антикоррупционное бюро начало расследование уголовное дело по фактам хищения 20 миллионов долларов государственного банка.

САП заподозрила народного депутата в хищении 20 миллионов долларов госбанка

В хищении заподозрили народного депутата Украины. Как сообщила во вторник, 23 октября, пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, депутат, имя которого в прокуратуре не называют, организовал преступление путем злоупотребления служебным положением, подделки документов и их использования при пособничестве чиновников банковского учреждения.

Непосредственно исполнили завладение его родственники и бизнес-партнеры. В причастности к совершенным противоправным деяниям подозреваются более десятка человек, - пояснили в САП.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову и его сыну. ГПУ проводит досудебное расследование по делу по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.


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