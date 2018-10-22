10:15 22.10.2018 | Общество | Новости
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Ущерб от землетрясения и цунами в Индонезии составит не менее 911 миллионов долларов

Прямой экономический ущерб от землетрясения, которое произошло в Индонезии в конце сентября, составит не менее 911 миллионов долларов.

Ущерб от землетрясения и цунами в Индонезии составит не менее 911 миллионов долларов

По последним данным Национального агентства по предотвращению стихийных бедствий на индонезийском острове Сулавеси в результате удара стихии погибли 2 256 человек. Еще 4612 человек пострадали.

Такие данные в понедельник, 22 октября, ссылаясь на Агентство по предотвращению стихийных бедствий, опубликовала газета The Jakarta Post. Кроме того, по данным местных властей, более 220 тысяч остались без жилья. По предварительным данным землетрясение повредило почти 70 тысяч домов и еще до тысячи других зданий.

Как пояснил представитель агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Пурво Нугрохо, ожидается, что потери и ущерб, вызванные бедствиями, будут значительно выше, поскольку используемые нами данные носят временный характер.

Напомним, Всемирный банк предоставит Индонезии один миллиард долларов для помощи пострадавшим от землетрясений и цунами районов, а также на модернизацию инфраструктуры предупреждения стихийных бедствий.

Как сообщал УРА-Информ, в Индонезии в четверг утром, 18 октября, произошло еще одно землетрясение. Его магнитуда составила 5,3, баллов по шкале Рихтера. Как сообщают местные СМИ, эпицентр подземных толчков находился в провинции Аче на острове Суматра. Очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров.


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