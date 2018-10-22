Эксклюзив: Украина должна отойти от зеленого тарифа и прийти к зеленым аукционам – Ю.Корольчук

На сегодня доля ВИЭ в производстве электроэнергии в Украине составляет всего 1,8%, доля в общей стоимости зелёной электроэнергии — 8,3%. Причиной роста мощностей ВИЭ аналитики называют украинский "зеленый" тариф, который примерно в два раза выше, чем в среднем в ЕС. На производство электроэнергии из энергии солнца в Украине тариф € 0,15 за киловатт, на ветер € 0,102. При этом, например, в Германии € 0,04, а в среднем по ЕС на ветер около € 0,05.

Председатель наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук считает, что Украина должна отойти от зеленого тарифа и прийти к зеленым аукционов. Об этом он заявил в эфире телеканала "Первый деловой".

"В принципе этот процесс уже начинается. ЕБРР и Европейский банк поддерживают это направление. Мы, скорее всего, подойдем к этому этапу. Потому что это, кстати, позволит снизить стоимость зеленой энергии. Имея небольшую долю в производстве мощности электроэнергии, она имеет большую долю полученных средств. Сейчас это почти 9% от всего объема финансовых средств энергорынка … Для продажи электроэнергии потребителям производители зеленой энергии будут участвовать в виде биржевых торгов. Это основа того рынка, который должен быть сформирован. Когда все производители будут выбирать свою цену и, соответственно, она будет определяться как конечная цена для продажи или населению, или бюджетным учреждениям.

Промышленность будет двусторонние контракты заключать, потому что это рынок, в первую очередь, двусторонних контрактов: производитель — потребитель. Это будет конкурентный рынок, будет несколько поставщиков. Оно не заработает с 1 июля как многие говорят. Здесь не надо себя тешить иллюзиями. Это затянется минимум на 5 лет к реализации этого рынка», — подчеркнул Ю.Корольчук.