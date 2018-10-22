Апелляционный суд арестовал Нагорного до 30 ноября

Он будет находится под стражей до 30 ноября без права внесения залога. Как сообщают журналисты из зада суда, сегодня суд рассмотрел апелляционную жалобу прокуратуры на судебное решение суда первой инстанции об аресте Нагорного с возможностью внесения залога.

Таким образом, суд, после рассмотрения ходатайства, постановил отменить предыдущее решение суда и избрать Нагорному меру пресечения в виде ареста. Нагорный был взят под стражу в зале суда.

Напомним, Тимофей Нагорный – украинский бизнесмен, меценат, общественный деятель, продюсер, президент "Фонда волонтеров Украины", директор международной компании "Спорт-Сервис". С 2004 по 2009 год был женат на олимпийской чемпионке 1996 Лилии Подкопаевой.

Как сообщал УРА-Информ, Нагорный был арестован 4 октября с альтернативой залога 528,6 тысяч гривен. Мужчина вышел под залог на свободу 11 октября.