Взрыв в колледже: в больницах Керчи находится 39 пострадавших

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на директора крымского Центра медицины катастроф и скорой медпомощи Сергей Астанкин.

"39 человек — в больницах Крыма, еще двое самостоятельно обратились в больницу города Темрюк", — подчеркнул Астанкин.

При этом в пресс-службе крымского Минздрава сообщили, что проводятся противошоковые мероприятия и по первичной обработке повреждений. Кроме того, развернуты операционные в Керчи и Ленинской центральной районной больнице и задействована санавиация.

Добавим, на месте погрома работали девять бригад скорой помощи.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Керчи выросло число жертв стрельбы и взрыва в политехническом колледже. В данный момент уже насчитывается 17 погибших.