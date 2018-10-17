17:52 17.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Взрыв в колледже: в больницах Керчи находится 39 пострадавших

В больницах аннексированного Российской Федерацией Крыма находится 39 человек, пострадавших в результате ЧП в колледже Керчи.

Взрыв в колледже: в больницах Керчи находится 39 пострадавших

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на директора крымского Центра медицины катастроф и скорой медпомощи Сергей Астанкин.

"39 человек — в больницах Крыма, еще двое самостоятельно обратились в больницу города Темрюк", — подчеркнул Астанкин.

При этом в пресс-службе крымского Минздрава сообщили, что проводятся противошоковые мероприятия и по первичной обработке повреждений. Кроме того, развернуты операционные в Керчи и Ленинской центральной районной больнице и задействована санавиация. 

Добавим, на месте погрома работали девять бригад скорой помощи. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Керчи выросло число жертв стрельбы и взрыва в политехническом колледже. В данный момент уже насчитывается 17 погибших.


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