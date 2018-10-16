Олег Сенцов находится в реанимации, - сестра

По ее словам, Сенцов вышел из голодовки с тяжелыми последствиями для здоровья. В часности, у него появилась ишемия, аритмия, печень начала разлагаться.

Сестра политзаключенного также рассказала, что его последние письма очень пессимистичны.

"Он написал завещание, он просит не бросать детей, он не верит, что он выйдет ... Может, и верит, но уже не ждет этого ... Он готовится к тому, чтобы его творчество, его дети могли дальше жить без него", – отметила Каплан.

На сегодняшний день она имеет огромную надежду, что его удастся освободить.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила, то украинский политзаключенный Олег Сенцов после прекращения голодовки регулярно принимает пищу и "выглядит вполне здоровым".