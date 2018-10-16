18:31 16.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Олег Сенцов находится в реанимации, - сестра

Двоюродная сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан поведала, что в ее брата отказывают органы и сейчас он находится в реанимации больницы Лабытнанги. Об этом она сообщила на пресс-конференции во вторник, 16 октября.

Олег Сенцов находится в реанимации, - сестра

По ее словам, Сенцов вышел из голодовки с тяжелыми последствиями для здоровья. В часности, у него появилась ишемия, аритмия, печень начала разлагаться.

Сестра политзаключенного также рассказала, что его последние письма очень пессимистичны.

"Он написал завещание, он просит не бросать детей, он не верит, что он выйдет ... Может, и верит, но уже не ждет этого ... Он готовится к тому, чтобы его творчество, его дети могли дальше жить без него", – отметила Каплан.

На сегодняшний день она имеет огромную надежду, что его удастся освободить.

Как сообщал  "УРА-Информ", ранее Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила, то украинский политзаключенный Олег Сенцов после прекращения голодовки регулярно принимает пищу и "выглядит вполне здоровым".

 


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