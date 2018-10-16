08:59 16.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбассе за последние сутки один украинский военнослужащий погиб, еще трое получили ранения

За минувшие сутки понедельник, 15 октября, на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил было неспокойно.

На Донбассе за последние сутки один украинский военнослужащий погиб, еще трое получили ранения

Российские наемные войска и подчиненные им боевики 37 раз открывали огонь по нашим позициям. При этом вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, не применялось. Вместе с тем в результате боевых действий погиб один украинский военный. Еще трое получили ранения.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба операции Объединенных сил, в основном враг стрелял по украинским позициям в районе населенных пунктов Крымское, Екатериновка, Степное, Троицкое, Луганское, Светлодарск, Новолуганское, Авдеевка, Пески, Невельское, Марьинка, Березовое, Степное, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Талаковка, Водяное, Лебединское и Широкино.

Позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Троицкое, Новолуганское и Талаковка противник обстреливал из минометов 120-го калибра, а по опорным пунктам у Троицкого, Луганского, Светлодарска и Гнутово применял минометы калибра 82 мм. На защитников Троицкого и Водяного враг осуществлял огневое воздействие из вооружения боевых машин пехоты, а в Авдеевке состоялось боевое столкновение.

Вместе с тем уже с начала текущих суток противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новозвановка, Пески и Павлополь. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

По данным украинской разведки, в течение суток двое боевиков уничтожены и еще шестеро получили ранения.

Напомним, в понедельник днем в результате боевых действий погиб один украинский военный. Еще двое получили ранения.


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