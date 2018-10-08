Стало известно на каких улицах полиция будет использовать радары TruCam - ФОТО

Таким образом, с сегодняшнего дня патрульные в местах концентрации ДТП и на аварийно-опасных участках международного значения будут использовать радары TruCam.

Известно, что применять их будут только с размещением дорожных знаков, которые сообщают о фото- и видеофиксации нарушений. В местах фиксации нарушений скоростного режима будут находиться патрульные авто с включенными маячками синего цвета.

Полицейские всю эту неделю будут использовать TruCam в пилотном режиме для профилактики, чтобы участники дорожного движения привыкли к нововведению.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Национальная полиция Украины намерена создать управление для помощи правоохранительным органам в раскрытии преступлений с киберелементом. По словам работников учреждения, планируется, что новое подразделение войдет в состав Департамента киберполиции.