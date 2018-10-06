19:00 06.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украина в 2019 году готова отправить на восточный фронт партию танков "Оплот"

Поставки танков "Оплот" в армию "Укроборонпром" запланировал на 2019 год. Об этом передает depo.ua.

Украина в 2019 году готова отправить на восточный фронт партию танков

Глава "Укроборонпрома" Павел Букин никак не прокомментировал детали и ход выполнения госконтракта с военным ведомством на изготовление и поставку "Оплотов". Он добавил лишь то, что новые модели боевых машин будут готовы к "войне любого формата"

Новый боевой танк будет оснащен , в частности, современными системами защиты связи и управления вооружением, включая активную систему противодействия высокоточному оружию, приборами ночного видения, дистанционно-управляемым пулеметом. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов передал армии технику, модернизированную и отремонтированную после боевых действий на востоке.


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