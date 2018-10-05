Украинские пограничники получили доступ к европейской базе

ГПСУ Литвы на год открыло Украине доступ к европейской базе данных, которую будут использовать для проверки законности ввоза авто на европейских номерах. Об этом россказал председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал.
По словам председателя пограничного ведомства, благодаря открытости европейской базы данных, украинские пограничники смогут проверять украинских автомобилистов на европейских номерах.
Кроме того, Украина сотрудничает с Литвой по вопросу автомобилей, которые были вывезены из Литвы и считаются там уничтоженными или несуществующими, но появляются в Украине на литовских номерах. Таким образом, литовское ведомство предоставляет возможность выявлять эти похищенные автомобили, ввезенные в Украину незаконно.
Цигикал также отметил, что с польскими коллегами также ведется сотрудничество в этом направлении.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Подольском районе столицы неизвестные хулиганы прокололи шины более чем 10 авто на европейской регистрации. Отмечается, что водители обнаружили проколотые шины своих авто.