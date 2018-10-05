Украинские пограничники получили доступ к европейской базе

По словам председателя пограничного ведомства, благодаря открытости европейской базы данных, украинские пограничники смогут проверять украинских автомобилистов на европейских номерах.

Кроме того, Украина сотрудничает с Литвой по вопросу автомобилей, которые были вывезены из Литвы и считаются там уничтоженными или несуществующими, но появляются в Украине на литовских номерах. Таким образом, литовское ведомство предоставляет возможность выявлять эти похищенные автомобили, ввезенные в Украину незаконно.

Цигикал также отметил, что с польскими коллегами также ведется сотрудничество в этом направлении.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Подольском районе столицы неизвестные хулиганы прокололи шины более чем 10 авто на европейской регистрации. Отмечается, что водители обнаружили проколотые шины своих авто.