12:45 05.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинские пограничники получили доступ к европейской базе

ГПСУ Литвы на год открыло Украине доступ к европейской базе данных, которую будут использовать для проверки законности ввоза авто на европейских номерах. Об этом россказал председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал.

Украинские пограничники получили доступ к европейской базе

По словам председателя пограничного ведомства, благодаря открытости европейской базы данных, украинские пограничники смогут проверять украинских автомобилистов на европейских номерах.

Кроме того, Украина сотрудничает с Литвой по вопросу автомобилей, которые были вывезены из Литвы и считаются там уничтоженными или несуществующими, но появляются в Украине на литовских номерах. Таким образом, литовское ведомство предоставляет возможность выявлять эти похищенные автомобили, ввезенные в Украину незаконно.

Цигикал также отметил, что с польскими коллегами также ведется сотрудничество в этом направлении.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Подольском районе столицы неизвестные хулиганы прокололи шины более чем 10 авто на европейской регистрации. Отмечается, что водители обнаружили проколотые шины своих авто.


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