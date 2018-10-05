Объявлены лауреаты Нобелевской премии мира

Об этом сообщила пресс-служба норвежский Нобелевский комитет.

Отметим, лауреаты получили премию за невероятные усилия в борьбе за остановку использования сексуального насилия в качестве оружия во время конфликтов.

Денис Муквеге известен как основатель и директор госпиталя Панзи, который квалифицируется на предоставлении помощи женщинам – жертвам группового изнасилования. Стоит отметить, что он уже был лауреатом премии ООН по правам человека в 2008 году. И в 2014 году доктор получил премию им. Сахарова от руководительства Европейского Союза за свою работу по реабилитации женщин, которые стали жертвами сексуального насилия .

Надия Мурад - иранская правозащитница, которая тоже не единожды была удостоена разнообразных наград за свои труды. В частности, в 2016 году она получила премию им. Сахарова за свободу мысли и премию им. Вацлава Гавела по правам человека.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла обращение к Норвежскому Нобелевскому комитету по выдвижению кандидатуры украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова, на Нобелевскую премию мира.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", стали известны лауреаты Нобелевской премии в области химии.