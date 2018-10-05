19:07 05.10.2018 | Общество | Новости
100205086:test

Объявлены лауреаты Нобелевской премии мира

В пятницу, 5 октября, норвежский Нобелевский комитет объявил победителей Нобелевской премии мира 2018. Победителями стали Денис Муквеге и Надия Мурад.

Объявлены лауреаты Нобелевской премии мира

Об этом сообщила пресс-служба норвежский Нобелевский комитет.

Отметим, лауреаты получили премию за невероятные усилия в борьбе за остановку использования сексуального насилия в качестве оружия во время конфликтов.

Денис Муквеге  известен как основатель и директор госпиталя Панзи, который квалифицируется на предоставлении помощи женщинам – жертвам группового изнасилования. Стоит отметить, что он уже был лауреатом премии ООН по правам человека в 2008 году. И в 2014 году доктор получил премию им. Сахарова от руководительства Европейского Союза за свою работу по реабилитации женщин, которые стали жертвами сексуального насилия .

Надия Мурад - иранская правозащитница, которая тоже не единожды была удостоена разнообразных наград за свои труды. В частности, в 2016 году она получила премию им. Сахарова за свободу мысли и премию им. Вацлава Гавела по правам человека.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла обращение к Норвежскому Нобелевскому комитету по выдвижению кандидатуры украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова, на Нобелевскую премию мира. 

Как сообщал ранее "УРА-Информ", стали известны лауреаты Нобелевской премии в области химии.


Поделиться
Читайте также:
 
Вселенский Патриарх высказался о независимости Киевской метрополии Настоящий патриот: в сети восхитились подарком пенсионера для бойцов - ФОТО В столице появятся новые автобусы и трамваи Индии грозит экономический кризис
Фоторепортаж
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив