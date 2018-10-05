Боевики на Донбассе в четверг 20 раз открывали огонь по нашим войскам, трое военных получили ранения

Вместе с тем российские наемные войска и подчиненные им боевики 20 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом пять раз противник применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. В результате боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра Операции объединенных сил,

противник в основном вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Орехово, Луганское, Майское, Шумы, Южное, Красногоровка, Марьинка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Широкино. По позициям наших войск в районе Луганского оккупанты совершили два обстрела из минометов калибра 120 мм. По защитника Крымского, Орехово и Майского враг открывал огонь из минометов 82-го калибра.

По данным разведки, в течение суток трое оккупантов уничтожено и трое ранены.

В то же время уже с начала суток враг четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Крымское, Орехово, Вильный, Водяное и Гнутово. Тяжелое вооружение при этом не применялось. Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Напомним, в среду, 3 октября, боевики в течении суток 21 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. При этом пять раз противник применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями. К счастью потерь среди военнослужащих ВСУ за прошедшие сутки нет.