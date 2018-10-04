Печерский суд разрешил расследовать дело отмывания денег при Лазаренко

Как сообщил журналистам РБК-Украина источники в правоохранительных органах, суд удовлетворил ходатайство международки ГПУ и дал разрешение на расследование в отношении гражданина М. Указанное лицо подозревается в отмывании средств, которые он добыл преступным путем еще во времена Лазаренко.

При этом источник заявил, что преступное происхождение денег, которые сейчас арестованы в Швейцарии, уже подтверждено судебным решением. Одна из целей досудебного расследования - возвращение украденных средств в Украину путем их законной конфискации. Речь идет о нескольких десятках миллионов долларов, - добавил собеседник.

Напомним, бывший премьер Украины Павел Лазаренко и правоохранители США намерены разработать соглашение "примирение" по делу конфискации активов Лазаренко.

Как сообщал УРА-Информ, Соединенные Штаты Америки обещают вернуть Украине большую часть средств бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко. Профильные службы США заверили украинскую сторону, что если суд примет решения о конфискации этих денег, они будут переданы Киеву.