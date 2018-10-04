09:32 04.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Печерский суд разрешил расследовать дело отмывания денег при Лазаренко

Печерским районным судом города Киева в четверг, 4 октября, предоставил генеральной прокуратура возможность начать специальное расследование в отношении лица, которое подозревается в отмывании средств, добытых преступным путем еще во времена премьерства Павла Лазаренко.

Печерский суд разрешил расследовать дело отмывания денег при Лазаренко

Как сообщил журналистам РБК-Украина источники в правоохранительных органах, суд удовлетворил ходатайство международки ГПУ и дал разрешение на расследование в отношении гражданина М. Указанное лицо подозревается в отмывании средств, которые он добыл преступным путем еще во времена Лазаренко.

При этом источник заявил, что преступное происхождение денег, которые сейчас арестованы в Швейцарии, уже подтверждено судебным решением. Одна из целей досудебного расследования - возвращение украденных средств в Украину путем их законной конфискации. Речь идет о нескольких десятках миллионов долларов, - добавил собеседник.

Напомним, бывший премьер Украины Павел Лазаренко и правоохранители США намерены разработать соглашение "примирение" по делу конфискации активов Лазаренко.

Как сообщал УРА-Информ, Соединенные Штаты Америки обещают вернуть Украине большую часть средств бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко. Профильные службы США заверили украинскую сторону, что если суд примет решения о конфискации этих денег, они будут переданы Киеву.


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