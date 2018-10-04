Москалькова заявила, что Сенцову "скорректирована программа лечения"

По ее словам, ему "скорректирована программа лечения". Как сообщает в четверг, 4 октября, "Радио Свобода", цитируя Москалькову, Сенцов находится под постоянным наблюдением врачей непосредственно в колонии в Ямало-Ненецком округе и гражданских врачей.

Последнее обследование было несколько дней назад, было скорректировано его лечение, - сказала она, добавив, что Сенцов принимает питательные смеси внутривенно и принимает в виде порошка другие питательные смеси.

Она также заверила, получает информацию о его здоровье в ежедневном режиме от уполномоченного в Ямало-Ненецком автономном округе и от начальника колонии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению иск Сенцова. ЕСПЧ предоставил срок правительству РФ до 16 января 2019 года представить свое письменное заключение.