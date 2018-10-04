08:59 04.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Боевики в среду 21 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь среди наших военных нет

В среду, 3 октября, боевики в течении суток 21 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины.

Боевики в среду 21 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь среди наших военных нет

При этом пять раз противник применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями. К счастью потерь среди военнослужащих ВСУ за прошедшие сутки нет.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на информацию пресс-центра штаба операции Объединенных сил, в основном сутки стрелял по позициям украинских войск в районах населенных пунктов Крымское, Троицкое, Луганское, Новолуганское, Пески, Красногоровка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское.

При этом возле Крымского противник стрелял из минометов 120-го калибра, а по опорным пунктам у Луганского, Новолуганского, Гнутово и Лебединского вел огонь из минометов калибра 82 мм. По защитникам Крымского кроме того оккупанты применяли вооружения боевых машин пехоты.

Только с начала текущих суток противник из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Водяное на Мариупольском направлении. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

По данным украинской разведки, двое боевиков за прошедшие сутки уничтожены и еще двое получили ранения.

Напомним, минувшие сутки вторник, 2 октября, на Донбассе прошли неспокойно. Боевики 34 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. При этом восемь раз противник применял запрещенное минскими договоренностями оружия.


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