09:31 03.10.2018 | Общество | Новости
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В Греции задержали судно с мигрантами под флагом Украины

Возле берегов Западной Греции в среду утром, 3 октября, береговая охрана перехватила судно под украинским флагом.

В Греции задержали судно с мигрантами под флагом Украины

На его борту оказалось 65 мигрантов. Как сообщает газета Ekathimerini, патрульный катер перехватил корабль утром возле региона Като Василикис в западной Греции.

Троих иностранных граждан 32, 30 и 37 лет арестовали по обвинению в контрабанде людей.

Также были задержаны еще двое подозреваемых − 36-летний грек и 37-летний иностранец, которые были водителями грузовика, ожидавшего мигрантов на берегу.

Другой информации издание пока не сообщает.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 5 сентября шесть граждан Украины были осуждены в Греции к различным срокам заключения по обвинению в перевозке беженцев из стран Ближнего Востока.


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