МИД подтвердил задержание украинского судна в Греции

По состоянию на утро среды, 3 октября, задержаны трое членов экипаж. Их подозревают в перевозке нелегальных мигрантов.

Об этом сообщил заместитель директора департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

По его словам, что береговая охрана греческого города сообщила о задержании судна под украинским флагом и его экипаж. Сейчас продолжаются первичные следственные действия. Принимаются меры консульского обеспечения по делу, - пояснил представитель украинского внешнеполитического ведомства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ. возле берегов Западной Греции в среду утром, 3 октября, береговая охрана перехватила судно под украинским флагом. На его борту оказалось 65 мигрантов. Троих иностранных граждан 32, 30 и 37 лет арестовали по обвинению в контрабанде людей.