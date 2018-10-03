12:59 03.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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МИД подтвердил задержание украинского судна в Греции

Береговая охрана греческого города Патра действительно задержала украинское судно.

МИД подтвердил задержание украинского судна в Греции

По состоянию на утро среды, 3 октября, задержаны трое членов экипаж. Их подозревают в перевозке нелегальных мигрантов.

Об этом сообщил заместитель директора департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

По его словам, что береговая охрана греческого города сообщила о задержании судна под украинским флагом и его экипаж. Сейчас продолжаются первичные следственные действия. Принимаются меры консульского обеспечения по делу, - пояснил представитель украинского внешнеполитического ведомства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ. возле берегов Западной Греции в среду утром, 3 октября, береговая охрана перехватила судно под украинским флагом. На его борту оказалось 65 мигрантов. Троих иностранных граждан 32, 30 и 37 лет арестовали по обвинению в контрабанде людей.


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