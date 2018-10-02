15:18 02.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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За 2018 год взыскали 3,2 млрд гривен долгов с неплательщиков алиментов, - Петренко

Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, за девять месяцев этого года государственными исполнителями ведомства взыскано 3,2 млрд гривен алиментов. В то время, как за весь прошлый год было взыскано 2,4 млрд гривен.

За 2018 год взыскали 3,2 млрд гривен долгов с неплательщиков алиментов, - Петренко

Об этом свидетельствуют сведения из пресс-службы Минюста. 

По словам Петренко, в данное время вынесены более 10 тыс. постановлений о наложении на должника штрафа в размере 20% на задолженность по алиментам от одного до двух лет. Кроме этого, на сегодняшний день есть свыше 7,6 тыс. постановлений о штрафе в размере 30% поделам, где задолженность составляет от двох до трех лет. 

Вместе с тем числятся еще более 21,5 тыс. постановлений о наложении штрафа в размере 50% за задолженность более трех лет.

"Мы еженедельно отслеживаем количество вынесенных постановлений и их количество постоянно растет", - подчеркнул министр юстиции Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", с начала 2018 года в государственный бюджет Украины было внесено более 11,8 млрд гривен военных сборов. Соответствующая информация размещена на сайте Государственной фискальной службы. Известно, что за семь месяцев был полностью выполнен план бюджета, на 102,3%, в денежном эквиваленте поступило более 259,4 млн гривен. Отметим, что нынешние показатели вдвое перевесили показатели прошлого года.


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