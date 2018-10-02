07:45 02.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Индонезии произошли два новых землетрясения

Возле берегов Индонезии в ночь на вторник, 2 октября, произошли два новых землетрясения.

В Индонезии произошли два новых землетрясения

Магнитуда подземные толчки составила 5,9 и шесть баллов по шкале Рихтера. Как сообщает Геологическая служба Соединенных Штатов Америки, первое землетрясение произошло около трех часов ночи в 40 километрах от индонезийского острова Сумба, на котором проживают около 750 тысяч человек.

Следующие толчки зафиксированы спустя 17 минут. На данный момент информация о возможных жертвах не поступала.

Напомним, 28 сентября 2018 года в Индонезии произошло землетрясение, магнитуда которого составила 7,5.

Как сообщал УРА-Информ, на острове Сулавеси разрушены тысячи жилых домов, больниц, отелей и других зданий. Первые несколько сотен погибших были жителями города Палу. На данный момент количество погибших в результате землетрясений и последовавшего за ними цунами в Индонезии превысило 1,2 тысячи человек.


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