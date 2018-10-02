Украинцев нет среди жертв землетрясения в Индонезии, - МИД

По состоянию на утро вторника, 2 октября все украинцы, которые находятся на территории Индонезии вышли на связь. В этом сегодня заверил заместитель директора департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

По его словам, все граждане Украины, которые находятся в Индонезии и по которым обращались их родные, сообщили, что находятся в безопасности.

Напомним, в Индонезии уточнили количество погибших от землетрясения и цунами. По последним данным, в результате стихийного бедствия погибли 1 234 человека. Также накануне стало известно, что в Индонезии не хватает оборудования для помощи пострадавшим от землетрясения. Ожидается, что число жертв еще увеличится, так как спасатели до сих пор не добрались ко всем пострадавшим районам. Местная полиция обеспечивает сопровождение конвоя помощи.

Как сообщал УРА-Информ, граждан Украины стоит воздержаться от поездок в Индонезию. За последнюю неделю там произошли ряд мощных землетрясений, которые вызвали цунами возле берегов страны. В связи с чем посольство Украины в Республике Индонезия рекомендует гражданам Украины воздержаться от посещения города Палу и район Донггала провинции Центральный Сулавеси.