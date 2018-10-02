23:47 02.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Сайдик уверен, что замена Кучмы в Минске не повлияет на переговорный процесс

Замена представителя от Украины в Трехсторонней контактной группе не должна повлиять на переговоры.

Сайдик уверен, что замена Кучмы в Минске не повлияет на переговорный процесс

Сегодня во время встречи вопрос о его замене официально не обсуждался. Об этом во вторник, 2 октября, после заседания в Минске сообщил специальный представитель ОБСЕ в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик.

Он также уверен, что на следующем же заседании кто-то будет руководителем украинской делегации. В этой связи Сайдик отметил, что с Кучмой всегда в сопровождении Руслан Демчен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Леонид Кучма завершил работу в рехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске. Он считает нецелесообразным перенесение переговоров из Минска.


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