Сайдик уверен, что замена Кучмы в Минске не повлияет на переговорный процесс

Замена представителя от Украины в Трехсторонней контактной группе не должна повлиять на переговоры.
Сегодня во время встречи вопрос о его замене официально не обсуждался. Об этом во вторник, 2 октября, после заседания в Минске сообщил специальный представитель ОБСЕ в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик.
Он также уверен, что на следующем же заседании кто-то будет руководителем украинской делегации. В этой связи Сайдик отметил, что с Кучмой всегда в сопровождении Руслан Демчен.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, Леонид Кучма завершил работу в рехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске. Он считает нецелесообразным перенесение переговоров из Минска.