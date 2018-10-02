08:59 02.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбассе за сутки боевики 21 раз открывали огонь, потерь среди наших военных нет

Минувшие сутки понедельник, 1 октября, на Донбассе прошли неспокойно.

На Донбассе за сутки боевики 21 раз открывали огонь, потерь среди наших военных нет

Боевики 21 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. При этом враг четыре раза применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба Объединенных сил, потерь среди личного состава ООС нет.

Вместе с тем боевики прицельно обстрелял украинские позиции в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Новозвановка, Луганское, Зайцево, Пески, Красногоровка, Новомихайловка, Новотроицкое, Старогнатовка, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Прицельный огонь также велся из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, вечером 1 октября, враг обстрелял жилой сектор населенного пункта Водяное из артиллерии калибра 122 мм, а также минометов 82-го и 120-го калибра.

Последствия обстрела уточняются представителями украинской стороны СЦКК совместно с миссией ОБСЕ.

По данным разведки, за сутки четыре боевика российско-оккупационных войск уничтожены, шестеро ранены.

С начала текущих суток противник трижды обстрелял позиции Объединенных сил: на мариупольском направлении - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенных пунктов Водяное и Лебединское, по опорным пунктам наших войск в районе Крымского - также из гранатометов

Напомним, минувшие сутки воскресенье, 30 сентября, на Донбассе прошли неспокойно. Боевики 28 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. При этом враг шесть раз применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями.


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