11:15 02.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбассе применили лазерное оружие, пострадал пограничник

В понедельник, 1 октября, на блокпосту "Марьинка" в Донецкой области боевики применили против украинцев лазерного оружия.

На Донбассе применили лазерное оружие, пострадал пограничник

В результате инцидента один из пограничников получил ожог сетчатки. Как сообщает Государственная пограничная служба, вчера около пяти часов вечера пограничник через оптический прибор увидел яркую вспышку желтого цвета со стороны укрепления противника.

После чего он почувствовал резкую боль в глазах. Пострадавшего оперативно доставили в госпиталь города Покровск.

После осмотра врачи установили, что мужчина получил ожог сетчатки правого глаза вследствие поражения лазерным лучом. Военнослужащий был доставлен на вертолете в Днепр и там установили, что он потерял работоспособность правого глаза на 80%.

Вместе с тем Госпогранслужбе заверили, что это уже пятый случай использования запрещенного лазерного оружия специального назначения.

За последние два годов еще четверо пограничников получили подобные травмы различной степени тяжести, - пояснили в ведомстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в мае министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что войска РФ на Донбассе используют ослепляющее лазерное оружие.


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