В Украине увеличилось количество переселенцев с Донбасса

Об этом передает пресс-служба ведомства.

Согласно опубликованной информации, при содействии Министерства социальной политики было оформлено еще 102 человека, перехавших с территорий ОРДЛО.

В Кабмине прогнозируют, что до конца 2019 года количество переселенцев, перешедших на украинскую территорию, может увелииться до 2 млн человек. Кроме того, на 7 процентов увеличилось количество граждан, регулярно пересекающих украино-российскую линию разграничения на Крымском полуострове.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Печерский районный суд Киева вынес решение взыскать с Кабмина и Госказначейской службы средства за утраченное имущество переселенцев.