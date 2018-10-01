17:35 01.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине увеличилось количество переселенцев с Донбасса

В Кабинете министров Украины заявили, что на сегодняшний день в стране находятся 1519234 переселенцев из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. 

В Украине увеличилось количество переселенцев с Донбасса

Об этом передает пресс-служба ведомства. 

Согласно опубликованной информации, при содействии Министерства социальной политики было оформлено еще 102 человека, перехавших с территорий ОРДЛО. 

В Кабмине прогнозируют, что до конца 2019 года количество переселенцев, перешедших на украинскую территорию, может увелииться до 2 млн человек. Кроме того, на 7 процентов увеличилось количество граждан, регулярно пересекающих украино-российскую линию разграничения на Крымском полуострове.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Печерский районный суд Киева вынес решение взыскать с Кабмина и Госказначейской службы средства за утраченное имущество переселенцев


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