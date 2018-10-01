17:56 01.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине стартовал месяц добровольной сдачи огнестрельного и автоматического оружия

Сегодня, 1 октября в Украине начался период добровольной сдачи боевого оружия украинскими гражданами. Об этом говорится на официальном сайте Нацполиции.

В Украине стартовал месяц добровольной сдачи огнестрельного и автоматического оружия

Целью такого мероприятия является противодейсвтие огромного обороту огнестрельного оружия. Принести и сдать "ствол" можно в ближайший отдел полиции.

Правоохранители напоминают, что хранение и незаконное владение огнестрельным оружием - это уголовное преступление, которое влечет за собой наказание в соответствии со ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Так, согласно ч. 3 ст. 263, уголовной ответственности можно освободиться: для этого нужно добровольно сдать опасные предметы в полицию.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в одном из поселков Хмельницкой области работники полиции разоблачили местного жителя, который занимался коллеционированием боевого оружия без наличие на это разрешительных документов.


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